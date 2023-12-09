Саме тому українцям варто прихопити з собою парасольку, щоб хоч якось сховатися від опадів. Попри це не варто відкладати власні плани – наразі ідеальний час для різдвяної підготовки.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 10 грудня вночі в східних та західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, можливі опади у вигляді невеликого мокрого снігу. Можливий дощ. Ймовірно дощитиме також у Запорізькій, Херсонській області та Криму. На більшій частині території країни на дорогах ожеледиця.

Температура вночі та вдень сягатиме 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Місцями вночі у північно-східних областях температура опускатиметься до 1 – 6 градусів морозу, вдень на півдні країни прогнозують 3 – 8 градусів тепла.

Температура в обласних центрах

Київ -1...+1

Ужгород 0...+2

Львів 0...-2

Івано-Франківськ 0...-2

Тернопіль 0...-2

Чернівці 0...+2

Хмельницький -1...+1

Луцьк 0...-2

Рівне 0...-2

Житомир -1...+1

Вінниця 0...+2

Одеса +2...+4

Миколаїв +2...+4

Херсон +2...+4

Сімферополь +4...+6

Кропивницький 0...+2

Черкаси 0...+2

Чернігів -1...+1

Суми 0...-2

Полтава 0...+2

Дніпро +1...+3

Запоріжжя 0...+2

Донецьк 0...-2

Луганськ -4...-2

Харків -1...+1