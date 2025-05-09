Зато в других регионах возможны дожди и даже мокрый снег. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Зима снова напомнила о себе в мае: в сети показали фото заснеженных Карпат

Какой будет погода в Украине

Погода в течение дня по всей территории Украины будет облачной с прояснениями. Ночью в восточных, Днепропетровской, Полтавской областях, а днем и на западе страны синоптики прогнозируют умеренные осадки. Кроме этого, небольшие дожди возможны в северных, Винницкой и Черкасской областях.

Ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла. Впрочем, в западных и Житомирской областях на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -5 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от +9 до +14 градусов тепла.

Зато на юге и на востоке страны ночью температура воздуха составит +4 – +9 градусов тепла, а днем – +12 – +17 градусов тепла.

На высокогорье Карпат ночь пройдет без осадков, а температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза. Тогда как днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха составит от +2 до +7 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +11...+13;

Ужгород +13...+15;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +11...+13;

Одесса +14...+16;

Николаев +14...+16;

Херсон +14...+16;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +11...+13;

Сумы +11...+13;

Полтава +11...+13;

Днепр +13...+15;

Запорожье +13...+15;

Донецк +12...+14;

Луганск +11...+13;

Харьков +11...+13.



Прогноз погоды в Украине на 10 мая / Скриншот карты Укргидрометцентра