Натомість в інших регіонах можливі дощі та навіть мокрий сніг. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Погода впродовж дня по всій території України буде хмарною з проясненнями. Вночі у східних, Дніпропетровській, Полтавській областях, а вдень і на заході країни синоптики прогнозують помірні опади. Окрім цього, невеликі дощі можливі у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Очікується північно-західний та західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла. Втім, у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -5 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +14 градусів тепла.

Натомість на півдні та на сході країни вночі температура повітря становитиме +4 – +9 градусів тепла, а вдень – +12 – +17 градусів тепла.

На високогір'ї Карпат ніч мине без опадів, а температура повітря коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу. Тоді як вдень очікується невеликий дощ та мокрий сніг, температура повітря становитиме від +2 до +7 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +11...+13;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львів +9...+11;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +9...+11;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Вінниця +11...+13;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +14...+16;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +11...+13;
  • Суми +11...+13;
  • Полтава +11...+13;
  • Дніпро +13...+15;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +12...+14;
  • Луганськ +11...+13;
  • Харків +11...+13.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня
Прогноз погоди в Україні на 10 травня / Скриншот карти Укргідрометцентру