Несмотря на весну, погода в Украине облачная и дождливая. Однако в Карпатах синоптики прогнозируют тепло.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В пятницу небольшой дождь прогнозируют в восточных, юго-восточных областях, Закарпатье и Волыни. В северной части выпадет мокрый снег.

Ветер будет в основном юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью на Правобережье – северо-западный.

В то же время, средняя температура по Украине ночью будет составлять 2-7 градусов тепла, на севере страны – от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Днем воздух в Украине прогреется в среднем до 8-13 градусов тепла. В южной части, в Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до 17 градусов, в северных областях – 4-9 градусов тепла.

Какую погоду прогнозируют в Киевской области

Синоптики говорят, что 10 марта в Киевской области облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем – без осадков.

Ветер будет бушевать северо-западный с переходом на юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем – 4-9 градусов тепла.

Погода в городах Украины

  • Киев – +6...+8
  • Ужгород – +13...+15
  • Львов – +14...+16
  • Ивано-Франковск – +14...+16
  • Тернополь – +14...+16
  • Черновцы – +15..+17
  • Хмельницкий – +12...+14
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +8...+10
  • Винница – +12...+14
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +15...+17
  • Херсон – +14...+16
  • Симферополь – +12...+14
  • Кропивницкий – +13...+15
  • Черкассы – +11...+13
  • Чернигов – +5...+7
  • Суммы – +4...+6
  • Полтава – +9...+11
  • Днепр – +12...+14
  • Запорожье – +12...+14
  • Донецк – +11...+13
  • Луганск – +11...+13
  • Харьков – +9...+11

Погода в Украине 10 марта / Фото Укргидрометцентр