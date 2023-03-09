Попри весну, погода в Україні досі хмарна та дощова. Однак у Карпатах синоптики вже прогнозують тепло.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У п'ятницю невеликий дощ прогнозують у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині. Натомість у північній частині випаде мокрий сніг.

Вітер пануватиме переважно південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі на Правобережжі – північно-західний.

Водночас середня температура по Україні вночі складатиме 2-7 градусів тепла, на півночі країни – від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Вдень повітря в Україні прогріється в середньому до 8-13 градусів тепла. У південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті температура підніметься аж до 17 градусів, у північних областях – 4-9 градусів тепла.

Яку погоду прогнозують на Київщині

Синоптики кажуть, що 10 березня у Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі слід очікувати невеликий дощ та мокрий сніг, натомість вдень – без опадів.

Вітер вируватиме північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – 4-9 градусів тепла.

Погода у містах України

  • Київ – +6...+8
  • Ужгород – +13...+15
  • Львів – +14...+16
  • Івано-Франківськ – +14...+16
  • Тернопіль – +14...+16
  • Чернівці – +15..+17
  • Хмельницький – +12...+14
  • Луцьк – +11...+13
  • Рівне – +11...+13
  • Житомир – +8...+10
  • Вінниця – +12...+14
  • Одеса – +13...+15
  • Миколаїв – +15...+17
  • Херсон – +14...+16
  • Сімферополь – +12...+14
  • Кропивницький – +13...+15
  • Черкаси – +11...+13
  • Чернігів – +5...+7
  • Суми – +4...+6
  • Полтава – +9...+11
  • Дніпро – +12...+14
  • Запоріжжя – +12...+14
  • Донецьк – +11...+13
  • Луганськ – +11...+13
  • Харків – +9...+11

Погода в Україні 10 березня Погода в Україні 10 березня / Фото Укргідрометцентр