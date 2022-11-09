По данным синоптиков, только на Западе будет небольшой дождь. Большую часть Украины утром окутает туман.
Заметьте Яркое солнце и золотая осень: когда в ноябре будут последние теплые дни
Ветер будет южный и юго-западный. Средняя дневная температура составит +10 градусов. Прохладнее всего будет на Востоке. Там температура воздуха опустится до +8.
Теплее всего – на Западе. Там прогнозируют +11 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Наталья Диденко заявила, что в Украине 10 ноября будет красивая теплая погода. Украинцы смогут порадоваться осеннему солнцу.
Мы так привыкли ругать ноябрь за его облачность, за наибольшее количество облачных дней и наименьшее солнечных, что это настоящее неожиданное солнце во многих областях радостно удивляет,
– заявила Диденко.
Погода в городах Украины 10 ноября
Ужгород – +11
Львов – +11
Ивано-Франковск – +11
Тернополь – +11
Черновцы – +11
Хмельницкий – +10
Луцк – +11
Ровно – +11
Житомир – +11
Винница – +10
Одесса – +12
Николаев – +11
Херсон – +9
Симферополь – +11
Кропивницкий – +10
Черкассы – +10
Чернигов – +10
Сумы – +9
Полтава – +9
Днепр – +9
Запорожье – +8
Донецк – +8
Луганск – +8
Харьков – +8
Киев – +10
Прогноз погоды на 10 ноября / Фото Укргидрометцентр