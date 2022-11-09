Еще около 3 недель украинцы смогут наслаждаться осенней погодой. Правда, после 20 числа температура воздуха станет холоднее.

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Каким будет конец ноября в Украине

В течение недели 9 – 13 ноября столбики термометров на Западе, Юге и в Центре поднимутся до +11…+14 градусов, а на Востоке – до +8…+12 градусов. Небо будет облачным, но преимущественно солнечным. В конце недели местами возможен мелкий дождь, а на Юге – умеренный.

15 – 18 ноября в Украине будет царить яркая солнечная погода. Никакие тучи не помешают украинцам любоваться осенним солнцем. Температура воздуха опустится на 1 – 2 градуса по сравнению с предыдущей неделей.

В восточных областях, несмотря на солнечную погоду, воздух будет холодным. Столбики термометров покажут +3...+6 градусов, а ночью – морозы. 19 – 20 ноября синоптики обещают дожди в Украине.

С началом новой недели небо станет пасмурным. Окончательно погода изменится 26 – 27 ноября. На Западе будет пасмурно и мокро, максимальная температура воздуха – +5 градусов. В Центре и Востоке обещают первые дневные морозы. Ночью в Харькове столбики термометров опустятся до -8 градусов.