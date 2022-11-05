Где обещают аномальное тепло
К такой отметке столбики термометров поднимутся на Юге Украины. В декабре там будет царить солнечная погода.
Читайте также: народный синоптик удивил прогнозом
Пока никакого намека на снег в декабре в южных областях нет. В первые дни зимы температура воздуха будет +7...+10 градусов. После 5 декабря придет потепление – столбики термометров покажут сначала +13 градусов, а уже +14 градусов:
- в Одесской;
- Херсонской;
- Николаевской областях;
- в Крыму.
Такая тёплая погода задержится до 8 декабря. После этого температура упадет, но небо все равно будет солнечным. Морозы синоптики вообще не прогнозируют.
Украину ждут немецкие зимы: синоптик рассказал об изменениях климата
Какой будет зима для украинцев
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида не прогнозирует сильные морозы на предстоящую зиму. Он рассказал, что иногда температура воздуха может опуститься до -25 градусов, в частности это будет на Востоке. Однако такой холодный период не продлится долго.