Резкое изменение погоды синоптик Станислав Щедрин обещает во второй декаде ноября. В это время Украину накроют мощные снега.

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Как в Украине изменится погода

Вьюги могут посетить:

восточные,

центральные,

южные области.

Сильного мороза не будет – температура воздуха опустится до -4...-2 градуса днем.

С 14 по 16 ноября в Украине может намести до 20 сантиметров снега,

– предупредил синоптик.

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