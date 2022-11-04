Резкое изменение погоды синоптик Станислав Щедрин обещает во второй декаде ноября. В это время Украину накроют мощные снега.

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Как в Украине изменится погода

Вьюги могут посетить:

  • восточные,
  • центральные,
  • южные области.

Сильного мороза не будет – температура воздуха опустится до -4...-2 градуса днем.

С 14 по 16 ноября в Украине может намести до 20 сантиметров снега,
– предупредил синоптик.

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