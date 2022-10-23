Температура воздуха в Украине часто бьет рекорды по самым высоким показателям. Об этом в интервью 24 каналу рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
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Какая погода в Украине летом
Очень велика вероятность, что следующее лето в Украине будет жарче,
– заявил Кульбида.
По его словам, больше всего климат Украины изменился именно летом и зимой. Температура воздуха в июле и августе, а также январе и феврале выросла больше всего.
Кстати, среди регионов, претерпевших наибольшие изменения в погоде, есть Запад и Север. В то же время, на Юге и Востоке климат Украины изменился не так сильно.
Что еще Кульбида рассказал о погоде в Украине
- За последние 40 лет температура воздуха января и февраля выросла в Украине на 2 – 2,5 градуса. Это очень много. Тенденция по потеплению идет только к росту.
- Глобальное потепление не означает, что в Украине полностью исчезнет зима. Снег и морозы будут всегда, просто не так сильны.
- Самая низкая температура, которая может быть этой зимой, -25 градусов на Востоке Украины. Однако такое похолодание будет непродолжительным.
- Последствия боевых действий для климата Украины можно будет оценить, по меньшей мере, через 10 лет.