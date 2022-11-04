Різку зміну погоди синоптик Станіслав Щедрін обіцяє в другій декаді листопада. Саме тоді Україну накриють потужні сніги.

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Як в Україні зміниться погода

Хуртовини можуть завітати:

у східні,

центральні,

південні області.

Сильного морозу не буде – температура повітря опуститься до -4...-2 градусів вдень.

З 14 по 16 листопада в Україні може намести до 20 сантиметрів снігу,

– попередив синоптик.

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