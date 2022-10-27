Найточніший прогноз – це той, який дають на наступну годину. Про це в інтерв'ю журналістам 24 каналу розповів метеоролог Микола Кульбіда.

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Якому прогнозу погоди можна довіряти

Чим більше часу проходить, тим більше псується якість прогнозу. Нормальну якість прогнозування можна забезпечити на 3 – 5 днів. Таким прогнозам можна повністю довіряти. Однак Кульбіда зазначив, що в кожному конкретному місці можуть бути відмінності від обіцяної погоди.

Прогнози, які дають на понад 5 днів, є орієнтовними. Їх можна використати лише для загального планування.

Наприклад, треба посіяти поле. Ви берете прогноз, дивитесь на 10 – 15 днів і вибираєте час для сівби. Але там можуть бути нюанси,

– зазначив метеоролог.

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Чому прогноз на кілька місяців – це байка

Водночас прогнозам на 1 – 2 місяці взагалі довіряти не можна. Адже в умовах стрімких кліматологічних змін ніякі народні методи чи довготривалі прогнози не працюють. Кульбіда називає їх "байками".

Щодо короткотривалих прогнозів синоптик закликав довіряти Укргідрометцентру. Адже це єдиний національний орган в Україні. Саме він забезпечує інформацією уряд та місцеві відомства.