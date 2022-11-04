Зимняя погода наведается во все регионы Украины, просто кое-где снега будет совсем немножко. В то же время в других областях он будет засыпать улицы толстым белым слоем.

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В Украине прогнозируют снега и морозы

Зимняя погода посетит Украину с 19 ноября. На Западе, Востоке, Севере и в Центре синоптики обещают снег, который будет падать практически каждый день.

25 ноября в западных областях ударят сильные ночные морозы – температура воздуха опустится до -14 градусов. Днем столбики термометров покажут -8 градусов. На Востоке таких сильных ночных морозов в ноябре еще не будет. Самая низкая температура опустится до -9 градусов.

Больше всего снега прогнозируют в западных областях, а особенно – 22 – 24 ноября. Он будет падать каждый день, но в этот период больше всего.

Только на Юге Украины такого похолодания в ноябре еще не будет. Небольшой снег там возможен 26 ноября, а еще несколько дней до того – мелкий снег с дождем. Днем столбики термометров не будут опускаться ниже 0 градусов.

Обратите внимание! Накануне синоптики говорили, что раньше декабря снега в Украине не будет. Зимнюю погоду прогнозировали только на начало первого месяца зимы.