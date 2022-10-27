Снежных зим в Украине уже нет. Об этом заявил руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

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Длительных снежных периодов украинцам ждать не стоит

Осенняя и весенняя погода продолжаются в Украине в среднем по месяцу. Это связано с изменением климата.

Мы переходим на европейский климат зимы, которая была всегда на территории Германии, Восточной Европы. Там всегда: если выпадает снег, то полежит день – второй, а потом превращается в какую-то кашу и тает,

– рассказал Билык.

В среднем температура воздуха в такую зиму колеблется в пределах -5...+5 градусов.

Добавим, что беспокоиться об абсолютном исчезновении зимы не стоит. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заверил, что зима в Украине будет всегда. Просто снега и морозов может быть меньше по сравнению с предыдущими годами.

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Какая будет погода зимой

По данным Кульбиды, максимальные морозы, возможные этой зимой, это -25 градусов. Такую температуру воздуха могут показать столбики термометров в восточных областях. Однако морозы будут кратковременными. В общем, зиму обещают более теплую, ведь такую тенденцию наблюдают уже много лет.