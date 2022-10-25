Речь идет о повышении температуры воздуха. Об этом в интервью 24 каналу рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
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Как изменилась погода в Украине
Специалисты заметили, что с 80-х годов в Украине в течение января и февраля температура воздуха выросла на 2 – 2,5 градуса.
Это страшное потепление. Эта тенденция идет к росту. Говорить о прекращении потепления и начале каких-либо других процессов, или даже стабилизации, сейчас невозможно,
– объяснил Кульбида.
Метеоролог также прокомментировал возможность исчезновения зимы в Украине. По его словам, это невозможно. Температура воздуха увеличивается, но зима в Украине будет всегда. Просто по сравнению с другими годами снега и мороза будет меньше.
Кстати, больше всего климат изменился на Севере и Западе Украины. Жители восточных областей изменений практически не ощутили.
Последние новости о погоде в Украине
- Зима в Украине не будет слишком холодной. Сильные морозы возможны, но продлятся они недолго. Минимальную температуру воздуха Кульбида прогнозирует на уровне -25 градусов. Такая погода будет на Востоке Украины.
- Последствия полномасштабной войны для климата Украины можно будет проанализировать только через 30 лет. Однако появления каких-то аномальных погодных явлений украинцам ждать не следует.
- Поскольку погода в Украине становится теплее, то и лето-2023 также будет жарче предыдущего.