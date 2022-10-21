Синоптик Наталья Диденко накануне прогнозировала, что ночью 20 октября есть вероятность выпадения мокрого снега в Карпатах, а утром и днем – в северной и центральных областях (Полтавская, Днепропетровская, Черкасская).
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Первый снег в Черкассах.
Жители Черкасс сняли сказочное событие – в центре города пошел снег. Жители города удивлены таким явлением в середине октября.
Однако новогоднее настроение у местных жителей надолго не задержалось. В комментариях отметили, что уже к утру 21 октября снег растаял.
Накануне в Карпатах на горе Поп Иван спасатели зафиксировали снежные переметы, местами достигающие 80 сантиметров. Сотрудники ГСЧС призывают воздержаться от выходов в высокогорье.
В Черкассах выпал первый снег: смотрите видео
Какую погоду следует ожидать украинцам в ближайшее время
- Директор Укргидрометцентра в интервью 24 Каналу отметил, что украинцев ждут морозы до -25. Однако они не задержатся надолго.
- Синоптики обещают, что после похолодания украинцев будет ждать теплая неделя. Потепление продлится до 29 октября.
- Теплая погода будет ждать украинцев даже в ноябре. В некоторых регионах воздух будет прогреваться до +18 градусов.
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