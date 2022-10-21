Синоптикиня Наталія Діденко напередодні прогнозувала, що вночі 20 жовтня є ймовірність випадання мокрого снігу в Карпатах, а вранці та вдень – у північній частині та в центральних областях (Полтавщина, Дніпропетровщина, Черкащина).
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Перший сніг у Черкасах
Черкащани зафільмували казкову подію – в центрі міста пішов сніг. Жителі міста вражені таким явищем у середині жовтня.
Проте, новорічний настрій у місцевих мешканців надовго не затримався. У коментарях зазначили, що вже на ранок 21 жовтня сніг розтанув.
Напередодні, у Карпатах на горі Піп Іван рятувальники зафіксували снігові перемети, які місцями досягають 80 сантиметрів. Співробітники ДСНС закликають наразі утриматись від виходів у високогір'я.
В Черкасах випав перший сніг: дивіться відео
Яку погоду слід очікувати українцям найближчим часом
- Директор Укргідрометцентру в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що на українців чекають морози до -25. Проте, вони не затримаються надовго.
- Синоптики обіцяють, що після похолодання українців чекатиме теплий тиждень. Потепління протримається до 29 жовтня.
- Тепла погода чекатиме українців навіть у листопаді. У деяких регіонах повітря прогріватиметься до +18 градусів.
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