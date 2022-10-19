Такою теплою погодою зможуть порадіти мешканці південних областей України. Там на третій місяць осені обіцяють дуже мало дощу.

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На Півдні у листопаді пануватиме тепла погода

У Херсоні та Миколаєві лише у перші 2 тижні листопада кілька днів може попадати дощ. Далі – місяць буде сухий та сонячний. Аж до 1 грудня у містах пануватиме суха погода. Похмурих днів практично не буде – небо обіцяють сонячним.

У середньому температура повітря коливатиметься у межах +14...+16 градусів. 9 листопада повітря в Херсоні прогріється до +18 градусів.

Стовпчики термометрів опустяться лише ближче до грудня. В останні дні осені температура становитиме +5...+9 градусів, але при цьому ніякої мряки й сірої похмурої погоди не буде.

У інших південних областях також обіцяють багато сонячних днів, щоправда, й дощових теж буде більше. Адже найменше опадів у листопаді обіцяють саме в Херсоні й Миколаєві.

У листопаді в Україні може випасти сніг

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів, що у листопаді українцям варто чекати на сніг. У жовтні зимової погоди ще не буде, а от на третій місяць осені – вірогідність дуже висока.