Однак на кілька днів в Україну таки завітає короткочасне похолодання. Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам 24 каналу розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
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Коли в Україну прийде похолодання
Зараз температура повітря не характерна для цього періоду. Вона вища. Але це також не є стабільний процес. Будуть короткочасні періоди похолодань, після яких знову повернеться теплий період,
– зазначив Кульбіда.
Отож температура повітря в Україні опуститься 20 – 22 жовтня. Після цього повернеться тепло, яке буде аналогічне нинішньому температурному режиму.
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На Україну суне циклон
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 19 – 20 жовтня Україну накриє атмосферний циклон. Він принесе похолодання у всі регіони. Температура повітря в середньому по Україні коливатиметься у межах +6...+12 градусів.
У Карпатах може випасти сніг, а в інших регіонах – дощ.