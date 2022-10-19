Однак на кілька днів в Україну таки завітає короткочасне похолодання. Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістам 24 каналу розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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Коли в Україну прийде похолодання

Зараз температура повітря не характерна для цього періоду. Вона вища. Але це також не є стабільний процес. Будуть короткочасні періоди похолодань, після яких знову повернеться теплий період,

– зазначив Кульбіда.

Отож температура повітря в Україні опуститься 20 – 22 жовтня. Після цього повернеться тепло, яке буде аналогічне нинішньому температурному режиму.

Важливо! Повне інтерв'ю з Миколою Кульбідою про кліматичні зміни в Україні, погоду взимку та восени, а також багато іншого цікаво читайте на сайті 24 каналу вже зовсім скоро.

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На Україну суне циклон

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 19 – 20 жовтня Україну накриє атмосферний циклон. Він принесе похолодання у всі регіони. Температура повітря в середньому по Україні коливатиметься у межах +6...+12 градусів.

У Карпатах може випасти сніг, а в інших регіонах – дощ.