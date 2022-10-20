Температура повітря буде низькою – +4...+9 градусів. Лише на Півдні, зокрема, в Одесі, Миколаєві, Херсоні – +8...+14.
До речі Яскраве сонце і +18 градусів: де в Україні у листопаді практично не буде дощу
У яких областях дощитиме
Дощі пройдуть у східних, центральних, північних областях. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що на Півночі та в Центрі можливий мокрий сніг, а також – в Карпатах.
Сухо буде лише на Заході, в Одеській та Миколаївській областях.
Погоду погіршить ще й вітер
До похолодання та опадів завтра долучиться сильний північний вітер. Його пориви сягатимуть до 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві теж прогнозують різку зміну погоди. Похолодання сягне +5...+7 градусів. Крім того, слід чекати дощу, а вранці можливий мокрий сніг.
Прогноз погоди у містах України на 20 жовтня
Ужгород – +15
Львів – +12
Івано-Франківськ – +14
Тернопіль – +13
Чернівці – +14
Хмельницький – +13
Луцьк – +11
Рівне – +11
Житомир – +13
Вінниця – +14
Одеса – +16
Миколаїв – +15
Херсон – +14
Сімферополь – +11
Кропивницький – +12
Черкаси – +13
Чернігів – +12
Суми – +11
Полтава – +12
Дніпро – +14
Запоріжжя – +13
Донецьк – +11
Луганськ – +13
Харків – +11
Київ – +13