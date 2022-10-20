Температура воздуха будет низкой – +4…+9 градусов. Только на Юге, в частности, в Одессе, Николаеве, Херсоне – +8…+14.
Кстати Яркое солнце и +18 градусов: где в Украине в ноябре практически не будет дождя
В каких областях будет дождь
Дожди пройдут в восточных, центральных, северных областях. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что на Севере и Центре возможен мокрый снег, а также – в Карпатах.
Сухо будет только на Западе, Одесской и Николаевской областях.
Погоду ухудшит еще и ветер
К холодам и осадкам завтра присоединится сильный северный ветер. Его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве тоже прогнозируют резкое изменение погоды. Похолодание составит +5...+7 градусов. Кроме того, следует ожидать дождя, а утром возможен мокрый снег.
Прогноз погоды в городах Украины на 20 октября
Ужгород – +15
Львов – +12
Ивано-Франковск – +14
Тернополь – +13
Черновцы – +14
Хмельницкий – +13
Луцк – +11
Ровно – +11
Житомир – +13
Винница – +14
Одесса – +16
Николаев – +15
Херсон – +14
Симферополь – +11
Кропивницкий – +12
Черкассы – +13
Чернигов – +12
Сумы – +11
Полтава – +12
Днепр – +14
Запорожье – +13
Донецк – +11
Луганск – +13
Харьков – +11
Киев – +13