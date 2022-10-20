Температура воздуха будет низкой – +4…+9 градусов. Только на Юге, в частности, в Одессе, Николаеве, Херсоне – +8…+14.

Кстати Яркое солнце и +18 градусов: где в Украине в ноябре практически не будет дождя

В каких областях будет дождь

Дожди пройдут в восточных, центральных, северных областях. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что на Севере и Центре возможен мокрый снег, а также – в Карпатах.

Сухо будет только на Западе, Одесской и Николаевской областях.

Погоду ухудшит еще и ветер

К холодам и осадкам завтра присоединится сильный северный ветер. Его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве тоже прогнозируют резкое изменение погоды. Похолодание составит +5...+7 градусов. Кроме того, следует ожидать дождя, а утром возможен мокрый снег.

Прогноз погоды в городах Украины на 20 октября

Ужгород – +15

Львов – +12

Ивано-Франковск – +14

Тернополь – +13

Черновцы – +14

Хмельницкий – +13

Луцк – +11

Ровно – +11

Житомир – +13

Винница – +14

Одесса – +16

Николаев – +15

Херсон – +14

Симферополь – +11

Кропивницкий – +12

Черкассы – +13

Чернигов – +12

Сумы – +11

Полтава – +12

Днепр – +14

Запорожье – +13

Донецк – +11

Луганск – +13

Харьков – +11

Киев – +13