Де обіцяють аномальне тепло

До такої позначки стовпчики термометрів підіймуться на Півдні України. Загалом у грудні там пануватиме сонячна погода.

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Наразі ніякого натяку на сніг в грудні у південних областях немає. У перші дні зими температура повітря становитиме +7...+10 градусів. Після 5 грудня прийде потепління – стовпчики термометрів покажуть спершу +13 градусів, а потім вже +14 градусів:

в Одеській;

Херсонській;

Миколаївській областях;

в Криму.

Така тепла погода затримається до 8 грудня. Після того температура впаде, але небо все одно буде сонячним. Морозів синоптики взагалі не прогнозують.

Зверніть увагу! За останні 40 років середня температура повітря в Україні різко зросла. За період січень – лютий вона збільшилася на 2 – 2,5 градуса. Наразі ця тенденція йде до зростання.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда не прогнозує сильних морозів на майбутню зиму. Він розповів, що подекуди температура повітря може опуститися до -25 градусів, зокрема це буде на Сході. Однак такий холодний період не триватиме довго.