Какой будет температура по областям и где возможны осадки, передает 24 Канал.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 11 августа в Украине будет переменная облачность. Без осадков, только днем в Карпатах местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью преимущественно будет достигать +12...+17, на юге страны несколько теплее – +17...+22. Днем воздух будет прогреваться до +22...+27, в южной части и восточных областях до +28...+33.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +24...+26
  • Ужгород +27...+29
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +23...+25
  • Тернополь +25...+27
  • Черновцы +25...+27
  • Хмельницкий +25...+27
  • Луцк +23...+25
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +23...+25
  • Винница +25...+27
  • Одесса +31...+33
  • Николаев +31...+33
  • Херсон +31...+33
  • Симферополь +30...+32
  • Кропивницкий +27...+29
  • Черкассы +25...+27
  • Чернигов +24...+26
  • Сумы +24...+26
  • Полтава +25...+27
  • Днепр +27...+29
  • Запорожье +30...+32
  • Донецк +28...+30
  • Луганск +27...+29
  • Харьков +28...+30

Погода в Украине на 11 августа 2024 года / Укргидрометцентр