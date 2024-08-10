Какой будет температура по областям и где возможны осадки, передает 24 Канал.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 11 августа в Украине будет переменная облачность. Без осадков, только днем в Карпатах местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью преимущественно будет достигать +12...+17, на юге страны несколько теплее – +17...+22. Днем воздух будет прогреваться до +22...+27, в южной части и восточных областях до +28...+33.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +24...+26

Ужгород +27...+29

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +23...+25

Тернополь +25...+27

Черновцы +25...+27

Хмельницкий +25...+27

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +23...+25

Винница +25...+27

Одесса +31...+33

Николаев +31...+33

Херсон +31...+33

Симферополь +30...+32

Кропивницкий +27...+29

Черкассы +25...+27

Чернигов +24...+26

Сумы +24...+26

Полтава +25...+27

Днепр +27...+29

Запорожье +30...+32

Донецк +28...+30

Луганск +27...+29

Харьков +28...+30

Погода в Украине на 11 августа 2024 года / Укргидрометцентр