Якою буде температура по областях та де можливі опади, передає 24 Канал.
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Погода Україні
Синоптики прогнозують, що 11 серпня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатах місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі переважно сягатиме +12...+17, на півдні країни дещо тепліше – +17...+22. Вдень повітря прогріватиметься до +22...+27, у південній частині та східних областях до +28...+33.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +27...+29
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +25...+27
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23..+25
- Житомир +23...+25
- Вінниця +25...+27
- Одеса +31...+33
- Миколаїв +31...+33
- Херсон +31..+33
- Сімферополь +30...+32
- Кропивницький +27...+29
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +24...+26
- Суми +24...+26
- Полтава +25...+27
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +30...+32
- Донецьк +28...+30
- Луганськ +27...+29
- Харків +28...+30
Погода в Україні на 11 серпня 2024 року / Укргідрометцентр