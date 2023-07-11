При этом синоптики прогнозируют, что осадки в западных областях будут сопровождаться грозами. Обойдёт непогода только Хмельнитчину.
Интересно Синоптики ответили, будет ли сильная жара в ближайшие дни
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температур воздуха, по сравнению с предыдущим днем она изменится чуть ли не в каждом уголке Украины. Ожидается потепление, при этом на Западе оно будет самым ощутимым. И только во временно оккупированном Крыму украинцев ожидает похолодание.
Холоднее всего в среду будет на Востоке Украины. Там в течение суток столбики термометров будут колебаться от +20 до +24.
Немного теплее будет на Севере, где синоптики обещают температуру в течение дня в пределах от +22 до +26. Если с этой точки Украины продвигаться на Юг, то можно почувствовать, что воздух становится все теплее, ведь там ожидается +24…+29.
В западных в областях также максимально столбики термометров будут подниматься до +29. Однако день будет стартовать с более теплых показателей – с +25.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +23...+25
Ужгород – +27...+29
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +26...+28
Ровно – +25...+27
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +24...+26
Днепр – +22...+24
Запорожье – +26...+28
Донецк – +21...+23
Луганск – +20...+22
Харьков – +22...+24
Прогноз погоды на 12 июля / Карта Укргидрометцентра