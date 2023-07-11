При этом синоптики прогнозируют, что осадки в западных областях будут сопровождаться грозами. Обойдёт непогода только Хмельнитчину.

Интересно Синоптики ответили, будет ли сильная жара в ближайшие дни

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температур воздуха, по сравнению с предыдущим днем она изменится чуть ли не в каждом уголке Украины. Ожидается потепление, при этом на Западе оно будет самым ощутимым. И только во временно оккупированном Крыму украинцев ожидает похолодание.

Холоднее всего в среду будет на Востоке Украины. Там в течение суток столбики термометров будут колебаться от +20 до +24.

Немного теплее будет на Севере, где синоптики обещают температуру в течение дня в пределах от +22 до +26. Если с этой точки Украины продвигаться на Юг, то можно почувствовать, что воздух становится все теплее, ведь там ожидается +24…+29.

В западных в областях также максимально столбики термометров будут подниматься до +29. Однако день будет стартовать с более теплых показателей – с +25.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +23...+25

Ужгород – +27...+29

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +26...+28

Ровно – +25...+27

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +24...+26

Днепр – +22...+24

Запорожье – +26...+28

Донецк – +21...+23

Луганск – +20...+22

Харьков – +22...+24



Прогноз погоды на 12 июля / Карта Укргидрометцентра