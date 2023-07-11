При цьому синоптики прогнозують, що опади у західних областях супроводжуватимуть грози. Омине негода лише Хмельниччину.
Цікаво Синоптики відповіли, чи буде сильна спека найближчими днями
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температур повітря, то у порівнянні з попереднім днем вона зміниться ледь не у кожному куточку України. Очікується потепління, при цьому на Заході воно буде найвідчутнішим. І лише у тимчасово окупованому Криму на українців очікує похолодання.
Найхолодніше у середу буде на Сході України. Там протягом доби стовпчики термометрів коливатимуться від +20 до +24.
Трішки тепліше буде на Півночі, де синоптики обіцяють температуру протягом дня у межах від +22 до +26. Якщо з цієї точки України просуватися на Південь, то можна відчути, що повітря стає все теплішим, адже там очікується +24…+29.
У західних областях також максимально стовпчики термометрів підійматимуться до +29. Однак день стартуватиме з тепліших показників – з +25.
Температура в обласних центрах України
Київ – +23...+25
Ужгород – +27...+29
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +26...+28
Рівне – +25...+27
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +24...+26
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +20...+22
Харків – +22...+24
Прогноз погоди на 12 липня / Карта Укргідрометцентру