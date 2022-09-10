Так, влажная погода ожидается в северных, центральных, западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях. Местами могут идти сильные дожди.

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Сухо и солнечно будет только в Донецкой, Луганской области и в Крыму. Высокая температура воздуха – на Юге. В частности, в Одессе и Херсоне обещают до +24 градуса.

В большинстве областей – холодно

Холодное всего – в северных областях. В Сумах и Чернигове прогнозируют +11...+13 градусов. Прохладно будет и на Западе. В Луцке и Ровно – всего +12…+14.

В Киеве ожидаются дожди и порывистый ветер, а вот температура воздуха кратковременно прыгнет вверх, днем – до +18.

Кроме того, ситуацию будет усугублять сильный ветер. Он будет в западных областях, а также в столице.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +22..+24

Николаев – +18...+20

Херсон – +19...+21

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +11...+13

Сумы – +10...+12

Полтава – +12...+14

Днепр – +15...+17

Запорожье – +18..+20

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +12...+14

Киев – +13...+15



Погода в Украине 11 сентября / Карта Укргидрометцентра