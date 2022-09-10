Так, влажная погода ожидается в северных, центральных, западных областях, а также в Одесской и Николаевской областях. Местами могут идти сильные дожди.
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Сухо и солнечно будет только в Донецкой, Луганской области и в Крыму. Высокая температура воздуха – на Юге. В частности, в Одессе и Херсоне обещают до +24 градуса.
В большинстве областей – холодно
Холодное всего – в северных областях. В Сумах и Чернигове прогнозируют +11...+13 градусов. Прохладно будет и на Западе. В Луцке и Ровно – всего +12…+14.
В Киеве ожидаются дожди и порывистый ветер, а вот температура воздуха кратковременно прыгнет вверх, днем – до +18.
Кроме того, ситуацию будет усугублять сильный ветер. Он будет в западных областях, а также в столице.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +17...+19
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +22..+24
Николаев – +18...+20
Херсон – +19...+21
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +11...+13
Сумы – +10...+12
Полтава – +12...+14
Днепр – +15...+17
Запорожье – +18..+20
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +12...+14
Киев – +13...+15
Погода в Украине 11 сентября / Карта Укргидрометцентра