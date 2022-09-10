Так, волога погода очікується у північних, центральних, західних областях, а також на Одещині та Миколаївщині. Місцями можуть йти сильні дощі.

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Сухо й сонячно буде лише на Донеччині, Луганщині та в Криму. Найвища температура повітря – на Півдні. Зокрема, в Одесі та Херсоні обіцяють до +24 градуси.

У більшості областей – холодно

Найхолодніше – у північних областях. У Сумах та Чернігові прогнозують +11...+13 градусів. Прохолодно буде й на Заході. У Луцьку та Рівному – всього +12...+14.

У Києві очікуються дощі та рвучкий вітер, а ось температура повітря короткочасно стрибоне вгору, вдень – до +18.

Крім того, ситуацію погіршуватиме сильний вітер. Він буде у західних областях, а також у столиці.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +17...+19

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +12...+14

Рівне – +12...+14

Житомир – +15...+17

Вінниця – +15...+17

Одеса – +22..+24

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +19...+21

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +15...+17

Черкаси – +15...+17

Чернігів – +11...+13

Суми – +10...+12

Полтава – +12...+14

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +18..+20

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +12...+14

Київ – +13...+15



Погода в Україні 11 вересня / Карта Укргідрометцентру