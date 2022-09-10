Так, волога погода очікується у північних, центральних, західних областях, а також на Одещині та Миколаївщині. Місцями можуть йти сильні дощі.
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Сухо й сонячно буде лише на Донеччині, Луганщині та в Криму. Найвища температура повітря – на Півдні. Зокрема, в Одесі та Херсоні обіцяють до +24 градуси.
У більшості областей – холодно
Найхолодніше – у північних областях. У Сумах та Чернігові прогнозують +11...+13 градусів. Прохолодно буде й на Заході. У Луцьку та Рівному – всього +12...+14.
У Києві очікуються дощі та рвучкий вітер, а ось температура повітря короткочасно стрибоне вгору, вдень – до +18.
Крім того, ситуацію погіршуватиме сильний вітер. Він буде у західних областях, а також у столиці.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +17...+19
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +15...+17
Вінниця – +15...+17
Одеса – +22..+24
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +19...+21
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +15...+17
Чернігів – +11...+13
Суми – +10...+12
Полтава – +12...+14
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +18..+20
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +12...+14
Київ – +13...+15
Погода в Україні 11 вересня / Карта Укргідрометцентру