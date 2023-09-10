Ветер в Украине будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине на 11 сентября.

В Украине в понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью опустится до +5...+10 градусов, а на побережье морей до +13 градусов. Днем по Украине будет +19...+24 градуса, на Закарпатье до +30 градусов.

Погода в Киеве

Осадков в Киеве и области синоптики тоже не прогнозируют. Температура в регионе ночью будет +5...+10 градусов и +19...+24 градуса днем. В столице будет несколько теплее: +8...+10 градусов ночью и +22...+24 градуса днем.

Температура в областных центрах

  • Киев – +22...+24
  • Ужгород – +26...+28
  • Львов – +26...+28
  • Ивано-Франковск – +25...+27
  • Тернополь – +23...+26
  • Черновцы – +25...+27
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +25...+27
  • Ровно – +24...+26
  • Житомир – +22...+24
  • Винница – +22...+24
  • Одесса – +22...+24
  • Николаев – +22...+24
  • Херсон – +23...+25
  • Симферополь – +22...+24
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +21...+23
  • Чернигов – +21...+23
  • Сумы – +22...+24
  • Полтава – +22...+24
  • Днепр – +22...+24
  • Запорожье – +22...+24
  • Донецк – +20...+22
  • Луганск – +19...+21
  • Харьков – +21...+23


Погода в Украине 11 сентября / Укргидрометцентр