Ветер в Украине будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине на 11 сентября.

В Украине в понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью опустится до +5...+10 градусов, а на побережье морей до +13 градусов. Днем по Украине будет +19...+24 градуса, на Закарпатье до +30 градусов.

Погода в Киеве

Осадков в Киеве и области синоптики тоже не прогнозируют. Температура в регионе ночью будет +5...+10 градусов и +19...+24 градуса днем. В столице будет несколько теплее: +8...+10 градусов ночью и +22...+24 градуса днем.

Температура в областных центрах

Киев – +22...+24

Ужгород – +26...+28

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +23...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +25...+27

Ровно – +24...+26

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +22...+24

Николаев – +22...+24

Херсон – +23...+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +21...+23

Сумы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +21...+23



Погода в Украине 11 сентября / Укргидрометцентр