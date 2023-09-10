Вітер в Україні буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
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Прогноз погоди в Україні на 11 вересня
В Україні у понеділок буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура вночі опуститься до +5...+10 градусів, а на узбережжі морів до +13 градусів. Натомість вдень по Україні буде +19...+24 градуси, на Закарпатті до +30 градусів.
Погода в Києві
Опадів у Києві та області синоптики також не прогнозують. Температура в регіоні вночі становитиме +5...+10 градусів і +19...+24 градуси вдень. Натомість у столиці буде дещо тепліше: +8...+10 градусів вночі та +22...+24 градуси вдень.
Температура в обласних центрах
- Київ – +22...+24
- Ужгород – +26...+28
- Львів – +26...+28
- Івано-Франківськ – +25...+27
- Тернопіль – +23...+26
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +23...+25
- Луцьк – +25...+27
- Рівне – +24...+26
- Житомир – +22...+24
- Вінниця – +22...+24
- Одеса – +22...+24
- Миколаїв – +22...+24
- Херсон – +23...+25
- Сімферополь – +22...+24
- Кропивницький – +24...+26
- Черкаси – +21...+23
- Чернігів – +21...+23
- Суми – +22...+24
- Полтава – +22...+24
- Дніпро – +22...+24
- Запоріжжя – +22...+24
- Донецьк – +20...+22
- Луганськ – +19...+21
- Харків – +21...+23
Погода в Україні 11 вересня / Укргідрометцентр