Вітер в Україні буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 11 вересня

В Україні у понеділок буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура вночі опуститься до +5...+10 градусів, а на узбережжі морів до +13 градусів. Натомість вдень по Україні буде +19...+24 градуси, на Закарпатті до +30 градусів.

Погода в Києві

Опадів у Києві та області синоптики також не прогнозують. Температура в регіоні вночі становитиме +5...+10 градусів і +19...+24 градуси вдень. Натомість у столиці буде дещо тепліше: +8...+10 градусів вночі та +22...+24 градуси вдень.

Температура в обласних центрах

Київ – +22...+24

Ужгород – +26...+28

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +23...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +25...+27

Рівне – +24...+26

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +21...+23

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +19...+21

Харків – +21...+23



Погода в Україні 11 вересня / Укргідрометцентр