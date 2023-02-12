Заметим, что в этот день синоптики прогнозируют несущественные дожди с Севера на Юг, а вот в западных и восточных регионах будет идти небольшой мокрый снег. Однако, несмотря на такую теплую погоду днем, ночью столбики термометра могут опускаться местами до -9.
Прогноз погоды на 13 февраля от Укргидрометцентра
Теплее всего 13 февраля будет на юге Украины, там прогнозируют температуру в пределах +3...+6. Тепло будет и на Севере, где кое-где воздух будет прогреваться до +4. Что касается Запада, то он, несмотря на снег, будет пытаться догнать предыдущие регионы. Там прогнозируют максимальные указатели на уровне +5.
И только на Востоке 13 февраля украинцы могут увидеть на своих термометрах минусы. Днем температура может опускаться до -3.
Погода в городах Украины 13 февраля
- Киев – +1...+3
- Ужгород – +2...+4
- Львов – +3...+5
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +2...+4
- Хмельницкий – +1...+3
- Луцк – +2...+4
- Ровно – +2...+4
- Житомир – +2...+4
- Винница – +2...+4
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Симферополь – +2...+4
- Кропивницкий – +2...+4
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +2...+4
- Днепр – -1...+1
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – -2...0
- Луганск – -3...-1
- Харьков – -3...-1
Погода в Украине 13 февраля / Данные Укргидрометцентр