Зауважимо, що у цей день синоптики прогнозують несуттєві дощі з Півночі на Південь, а ось у західних та східних регіонах натомість йтиме невеликий мокрий сніг. Однак попри таку теплу погоду вдень, вночі стовпчики термометра можуть опускатися місцями до -9.

Прогноз погоди на 13 лютого від Укргідрометцентру

Найтепліше 13 лютого буде Півдні України, там прогнозують температуру у межах +3...+6. Тепло буде й на Півночі, де подекуди повітря прогріватиметься до +4. Щодо Заходу, то він попри сніг намагатиметься наздогнати попередні регіони. Там прогнозують максимальні покажчики на рівні +5.

І лише на Сході 13 лютого українці можуть побачити на своїх термометрах мінуси. Вдень там температура може опускатися до -3.

Погода у містах України 13 лютого

Київ – +1...+3

Ужгород – +2...+4

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +1...+3

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -2...0

Луганськ – -3...-1

Харків – -3...-1



Погода в Україні 13 лютого / Дані Укргідрометцентр