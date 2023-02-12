Зауважимо, що у цей день синоптики прогнозують несуттєві дощі з Півночі на Південь, а ось у західних та східних регіонах натомість йтиме невеликий мокрий сніг. Однак попри таку теплу погоду вдень, вночі стовпчики термометра можуть опускатися місцями до -9.
Прогноз погоди на 13 лютого від Укргідрометцентру
Найтепліше 13 лютого буде Півдні України, там прогнозують температуру у межах +3...+6. Тепло буде й на Півночі, де подекуди повітря прогріватиметься до +4. Щодо Заходу, то він попри сніг намагатиметься наздогнати попередні регіони. Там прогнозують максимальні покажчики на рівні +5.
І лише на Сході 13 лютого українці можуть побачити на своїх термометрах мінуси. Вдень там температура може опускатися до -3.
Погода у містах України 13 лютого
- Київ – +1...+3
- Ужгород – +2...+4
- Львів – +3...+5
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – +1...+3
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – +2...+4
- Житомир – +2...+4
- Вінниця – +2...+4
- Одеса – +4...+6
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Сімферополь – +2...+4
- Кропивницький – +2...+4
- Черкаси – +1...+3
- Чернігів – +2...+4
- Суми – +2...+4
- Полтава – +2...+4
- Дніпро – -1...+1
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – -2...0
- Луганськ – -3...-1
- Харків – -3...-1
Погода в Україні 13 лютого / Дані Укргідрометцентр