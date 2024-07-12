В большинстве регионов Украины будет 36 – 38 градусов тепла и больше. Едва пересечет отметку в 30 градусов тепла только температура на Востоке страны.

Заметьте "Ад" до +40 градусов: в Украину пришел мощный сухой антициклон: в Украину пришел мощный сухой антициклон

Какую погоду прогнозируют в регионах

Сухая жаркая погода, лишь вечером на крайнем Западе страны местами кратковременный дождь, гроза,

– объяснили синоптики.

По их данным, ночью температура достигнет 20 – 25 градусов тепла, днем – 35 – 39 градусов. В частности, в Укргидрометцентре прогнозируют 13 июля:

местами 40 – 41 градус тепла – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях;

30 – 34 градуса тепла будет в Карпатах и на Востоке страны. Ночью там будет ориентировочно 17 – 22 градуса тепла.

Ветер будет переменных направлений, всего 3 – 8 метров в секунду.

В Киевской области также прогнозируют сухую жаркую погоду. Ночью – до 20 – 25 градусов, днем – 35 – 39 градусов.

В Киеве температура ночью 22 – 24 градуса тепла, днем сильная жара 35 – 37 градусов,

– рассказали синоптики.

Также на Киевщине прогнозируют ветер также переменных направлений, ориентировочно 3 – 8 метров в секунду.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +36...+38

Ужгород +36...+38

Львов +36...+38

Ивано-Франковск +36...+38

Тернополь +36...+38

Черновцы +36...+38

Хмельницкий +36...+38

Луцк +36...+38

Ровно +36...+38

Житомир +36...+38

Винница +36...+38,

Одесса +35...+37

Николаев +37...+39,

Херсон +37...+39,

Симферополь +36...+38,

Кропивницкий +36...+38

Черкассы +36...+38

Чернигов +35...+37

Сумы +34...+36

Полтава +35...+37

Днепр +35...+37,

Запорожье +36...+38

Донецк +30...+32

Луганск +29...+31,

Харьков +31...+33.

Погода в Украине 13 июля / Карта Укргидрометцентра