В большинстве регионов Украины будет 36 – 38 градусов тепла и больше. Едва пересечет отметку в 30 градусов тепла только температура на Востоке страны.

Заметьте "Ад" до +40 градусов: в Украину пришел мощный сухой антициклон: в Украину пришел мощный сухой антициклон

Какую погоду прогнозируют в регионах

Сухая жаркая погода, лишь вечером на крайнем Западе страны местами кратковременный дождь, гроза,
– объяснили синоптики.

По их данным, ночью температура достигнет 20 – 25 градусов тепла, днем – 35 – 39 градусов. В частности, в Укргидрометцентре прогнозируют 13 июля:

  • местами 40 – 41 градус тепла – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях;
  • 30 – 34 градуса тепла будет в Карпатах и на Востоке страны. Ночью там будет ориентировочно 17 – 22 градуса тепла.

Ветер будет переменных направлений, всего 3 – 8 метров в секунду.

В Киевской области также прогнозируют сухую жаркую погоду. Ночью – до 20 – 25 градусов, днем – 35 – 39 градусов.

В Киеве температура ночью 22 – 24 градуса тепла, днем сильная жара 35 – 37 градусов,
– рассказали синоптики.

Также на Киевщине прогнозируют ветер также переменных направлений, ориентировочно 3 – 8 метров в секунду.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +36...+38
  • Ужгород +36...+38
  • Львов +36...+38
  • Ивано-Франковск +36...+38
  • Тернополь +36...+38
  • Черновцы +36...+38
  • Хмельницкий +36...+38
  • Луцк +36...+38
  • Ровно +36...+38
  • Житомир +36...+38
  • Винница +36...+38,
  • Одесса +35...+37
  • Николаев +37...+39,
  • Херсон +37...+39,
  • Симферополь +36...+38,
  • Кропивницкий +36...+38
  • Черкассы +36...+38
  • Чернигов +35...+37
  • Сумы +34...+36
  • Полтава +35...+37
  • Днепр +35...+37,
  • Запорожье +36...+38
  • Донецк +30...+32
  • Луганск +29...+31,
  • Харьков +31...+33.

Погода в Украине 13 июля 2024 года

Погода в Украине 13 июля / Карта Укргидрометцентра