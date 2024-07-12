У більшості регіонів України буде 36 – 38 градусів тепла і більше. Ледь перетне позначку в 30 градусів тепла тільки температура на Сході країни.

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Яку погоду прогнозують в регіонах

Суха спекотна погода, лише ввечері на крайньому Заході країни місцями короткочасний дощ, гроза,
– пояснили синоптики.

За їхніми даними, вночі температура сягне 20 – 25 градусів тепла, вдень – 35 – 39 градусів. Зокрема, в Укргідрометцентрі прогнозують 13 липня:

  • місцями 40 – 41 градус тепла – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях;
  • 30 – 34 градуси тепла буде в Карпатах та на Сході країни. Вночі там буде орієнтовно 17 – 22 градуси тепла.

Вітер буде змінних напрямків, всього 3 – 8 метрів за секунду.

У Київській області також прогнозують суху спекотну погоду. Вночі – до 20 – 25 градусів, вдень – 35 – 39 градусів.

У Києві температура вночі 22 – 24 градуси тепла, вдень сильна спека 35 – 37 градусів,
– розповіли синоптики.

Також на Київщині прогнозують вітер також змінних напрямків, орієнтовно 3 – 8 метрів за секунду.

Якою буде погода в містах України

  • Київ +36...+38
  • Ужгород +36...+38
  • Львів +36...+38
  • Івано-Франківськ +36...+38
  • Тернопіль +36...+38
  • Чернівці +36...+38
  • Хмельницький +36...+38
  • Луцьк +36...+38
  • Рівне +36...+38
  • Житомир +36...+38
  • Вінниця +36...+38,
  • Одеса +35...+37
  • Миколаїв +37...+39,
  • Херсон +37...+39,
  • Сімферополь +36...+38,
  • Кропивницький +36...+38
  • Черкаси +36...+38
  • Чернігів +35...+37
  • Суми +34...+36
  • Полтава +35...+37
  • Дніпро +35...+37,
  • Запоріжжя +36...+38
  • Донецьк +30...+32
  • Луганськ +29...+31,
  • Харків +31...+33.

Погода в Україні 13 липня 2024 року

Погода в Україні 13 липня / Карта Укргідрометцентру