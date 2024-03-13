Поэтому, зима напомнила о себе в Киевской, Львовской, Кировоградской областях. Также снегом прикрыло и Карпаты.
Смотрите также Морозные ночи постепенно будут исчезать, – синоптик сказала, когда потеплеет
Киевскую область припорошило снегом
Днем 13 марта коммунальная корпорация "Киевавтодор" разместила на своей странице в фейсбук сообщение, где показали, насколько сильно столицу покрыло снегом. Так, в "Киевавтодор" поделилась видео уборки снега. В пресс-службе рассказали, что город ночью и утром припорошило мокрым снегом.
Зима не отпускает Киев из своих объятий,
– прокомментировали в "Киевавтодоре"
Киев припорошило мокрым снегом: смотрите видео
Журналисты 24 Канала, которые находятся в Киеве также поделились фотографиями из "белоснежной" столицы.
Снег в Киеве / Фото Ирина Чеботникова
Столицу Украины притрусило снежком / Фото Ирина Чеботникова
Жители Киева в своих соцсетях распространяют фотографии заснеженной столицы.
Заснеженный Киев / Фото @tenditno в Х (ранее твитер)
Водителей призвали быть внимательными и осторожными во время езды на дорогах.
"Зимняя стужа и снег решили напомнить о себе, но мы всегда готовы принимать все вызовы", – написали в Коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Святошинского района Киева.
В Киеве расчищают снег / Фото КП УЗН Святошинского района Киева
Кировоградская область покрыта снегом
В регионе снег выпал еще 12 марта. Областная Служба восстановления и развития инфраструктуры заявила, что ночь на 13 марта прошла без осложнений движения и чрезвычайных ситуаций. Известно, что работала снегоуборочная техника.
Наиболее интенсивно посыпало снегом в районе Новоархангельского, Благовещенска и Александровки. Под утро мокрый снег пошел и вблизи Александрии. Противогололедной смесью обрабатывали дороги М-30 Стрый – Изварино, М-05 Киев – Одесса, Н-24 Благовещенское – Николаев, М-22 Полтава – Александрия, Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, Н-01 Киев – Знаменка.
Снег в Кировоградской области / Фото Служба восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области
Населенные пункты в Кировоградской области покрыло снегом / Фото Служба восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области
Дороги в Кировоградской области после снега в ночь на 13 марта / Фото Служба восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области
Черкасская область под легким покровом снега
В Умани заснежило также еще 12 марта. Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что так проявили себя атмосферные фронты циклона ELFI.
"Синоптическая ситуация изменилась под влиянием атмосферных фронтов циклона с юго-запада Европы. Они обусловят в Черкасской области преимущественно облачную с небольшими осадками погоду. Дискомфорта и ощущение холода будет добавлять повышенная влажность воздуха и порывистый ветер", – процитировало эксперта "Суспільне Черкаси".
Снег в Умани / Фото Суспільне Черкаси
В Умани притрусило снегом / Суспільне Черкаси
В Умани выпал снег в марте / Фото Суспільне Черкаси
Львовская область
Во Львове утром 13 марта жители города видели небольшой снегопад. Однако, падая на землю, он сразу таял.
Когда ожидать потепления в Украине
Синоптики рассказали, что уже с 13 февраля ночи не будут такими морозными. В частности, только от -3 до +3 градусов. Впрочем, на Юге уже даже до +6.
Однако, днем температура еще останется в пределах дневные часы остается температура 2 – 8 тепла. Однако, в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области теплее, в частности, 9 – 14 градусов.