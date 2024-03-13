Поэтому, зима напомнила о себе в Киевской, Львовской, Кировоградской областях. Также снегом прикрыло и Карпаты.

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Киевскую область припорошило снегом

Днем 13 марта коммунальная корпорация "Киевавтодор" разместила на своей странице в фейсбук сообщение, где показали, насколько сильно столицу покрыло снегом. Так, в "Киевавтодор" поделилась видео уборки снега. В пресс-службе рассказали, что город ночью и утром припорошило мокрым снегом.

Зима не отпускает Киев из своих объятий,

– прокомментировали в "Киевавтодоре"

Киев припорошило мокрым снегом: смотрите видео

Журналисты 24 Канала, которые находятся в Киеве также поделились фотографиями из "белоснежной" столицы.



Снег в Киеве / Фото Ирина Чеботникова



Столицу Украины притрусило снежком / Фото Ирина Чеботникова

Жители Киева в своих соцсетях распространяют фотографии заснеженной столицы.



Заснеженный Киев / Фото @tenditno в Х (ранее твитер)

Водителей призвали быть внимательными и осторожными во время езды на дорогах.

"Зимняя стужа и снег решили напомнить о себе, но мы всегда готовы принимать все вызовы", – написали в Коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Святошинского района Киева.

В Киеве расчищают снег / Фото КП УЗН Святошинского района Киева

Кировоградская область покрыта снегом

В регионе снег выпал еще 12 марта. Областная Служба восстановления и развития инфраструктуры заявила, что ночь на 13 марта прошла без осложнений движения и чрезвычайных ситуаций. Известно, что работала снегоуборочная техника.

Наиболее интенсивно посыпало снегом в районе Новоархангельского, Благовещенска и Александровки. Под утро мокрый снег пошел и вблизи Александрии. Противогололедной смесью обрабатывали дороги М-30 Стрый – Изварино, М-05 Киев – Одесса, Н-24 Благовещенское – Николаев, М-22 Полтава – Александрия, Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, Н-01 Киев – Знаменка.



Снег в Кировоградской области / Фото Служба восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области



Населенные пункты в Кировоградской области покрыло снегом / Фото Служба восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области



Дороги в Кировоградской области после снега в ночь на 13 марта / Фото Служба восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области

Черкасская область под легким покровом снега

В Умани заснежило также еще 12 марта. Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что так проявили себя атмосферные фронты циклона ELFI.

"Синоптическая ситуация изменилась под влиянием атмосферных фронтов циклона с юго-запада Европы. Они обусловят в Черкасской области преимущественно облачную с небольшими осадками погоду. Дискомфорта и ощущение холода будет добавлять повышенная влажность воздуха и порывистый ветер", – процитировало эксперта "Суспільне Черкаси".



Снег в Умани / Фото Суспільне Черкаси



В Умани притрусило снегом / Суспільне Черкаси



В Умани выпал снег в марте / Фото Суспільне Черкаси

Львовская область

Во Львове утром 13 марта жители города видели небольшой снегопад. Однако, падая на землю, он сразу таял.

Когда ожидать потепления в Украине

Синоптики рассказали, что уже с 13 февраля ночи не будут такими морозными. В частности, только от -3 до +3 градусов. Впрочем, на Юге уже даже до +6.

Однако, днем температура еще останется в пределах дневные часы остается температура 2 – 8 тепла. Однако, в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области теплее, в частности, 9 – 14 градусов.