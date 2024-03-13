Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, когда именно ослабнут морозы, передает 24 Канал.

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Когда будет потепление

Температура в Украине уже будет немного повышаться.

Начиная со среды ночи уже не такие морозные, будет температура от 3 мороза до 3 тепла. В то же время по Югу Украины даже 1 – 6 тепла,

– отметила Наталья Птуха.

Синоптик добавила, что в дневные часы остается температура 2 – 8 тепла. Однако, в Крыму, на Закарпатье и юге Одесской области теплее, в частности, 9 – 14 градусов.

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Прогноз погоды на 13 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

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Какая будет погода в ближайшие трое суток

В большинстве областей ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

13 марта в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской области и в Карпатах умеренные осадки.

Только в среду в северо-восточных и восточных областях, днем 14 марта на Севере , 15 марта в западных и северных областях без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров на секуду. Однако, в четверг на Востоке порывы 15 – 20.

Температура ночью от 3 тепла до 3 мороза. Впрочем, в ночь на среду в восточных областях до -7 градусов.

Днем в Украине 1 – 8 тепла. На Закарпатье и Юге ночью 1 – 6 тепла, днем 7 – 13.

Заметим, что по прогнозу Укргидрометцента, средняя месячная температура воздуха в марте предполагается в пределах 1 – 7 градусов тепла, что на 1 – 2 выше нормы. Между тем количество осадков ожидается 30 – 60 миллиметров, в Карпатах подекди 71 – 107 миллиметров. Впрочем, это в пределах нормы.