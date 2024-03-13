Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха сказала, коли саме ослабнуть морози, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Україну накриють дощі: де та скільки днів литиме

Коли буде потепління

Температура в Україні вже буде трохи підвищуватися.

Починаючи з середи ночі вже не такі морозні, буде температура від 3 морозу до 3 тепла. У той же час по Півдню України навіть 1 – 6 тепла,

– зазначила Наталія Птуха.

Синоптикиня додала, що в денні години залишається температура 2 – 8 тепла. Однак, у Криму, на Закарпатті й півдні Одещини тепліше, зокрема, 9 – 14 градусів.

До речі Чи вдарять ще люті морози навесні: синоптик дав чітку відповідь

Прогноз погоди на 13 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Радимо прочитати "Корисні ідіоти" на службі Кремля: як діє розгалужена мережа російської пропаганди в Європі

Яка буде погода в найближчі три доби

У більшості областей очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

13 березня на Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині та у Карпатах помірні опади.

Тільки в середу в північно-східних та східних областях, вдень 14 березня на Півночі , 15 березня у західних та північних областях без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у четвер на Сході пориви 15 – 20.

Температура вночі від 3 тепла до 3 морозу. Втім, у ніч на середу в східних областях до -7 градусів.

Вдень в Україні 1 – 8 тепла. На Закарпатті та Півдні вночі 1 – 6 тепла, вдень 7 – 13.

Зауважимо, що за прогнозом Укргідрометценту, середня місячна температура повітря в березні передбачається в межах 1 – 7 градусів тепла, що на 1 – 2 вище за норму. Тим часом кількість опадів очікується 30 – 60 міліметрів, у Карпатах подекди 71 – 107 міліметрів. Втім, це у межах норми.