Кое-где на дорогах может быть гололедица. Исключение – только Юг Украины. Кроме того, кое-где объявили о первом уровне опасности из-за значительных осадков.

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Какая будет погода в регионах Украины

На Юге преимущественно будет дождь. Там температура воздуха будет достигать 8 – 13 градусов тепла. Порывы ветра в южных, а также центральных и северо-восточных областях будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, ориентировочно 7 – 12 метров в секунду.

Кроме того, сильные осадки будут ночью в Карпатах и Закарпатье, днем – в северо-восточных областях.

Средняя температура воздуха днем и ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ночью на Востоке и Северо-Востоке Украины будет 1 – 6 градусов мороза. В Закарпатье и в центре днем – 3 – 8 градусов тепла.

Кроме того, во многих регионах Украины синоптики объявили о желтом, то есть первом, уровне опасности из-за осадков. В частности, значительные осадки прогнозируют:

  • ночью – в Карпатах и на Закарпатье;
  • днем – в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, в южных, центральных и северо-восточных областях ветер до 15 – 20 метров в секунду.

Ненастье в Украине 14 декабря 2023 года
Ненастье в Украине 14 декабря 2023 года / Укргидрометцентр

Кстати, в Киевской области будет облачно, будет падать мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают, что местами возможен гололед, на дорогах – гололедица.

Ночью и днем в области будет от 1 градуса тепла до 4 мороза, в Киеве – 0 – 2 градуса тепла. В Киевской области прогнозируют юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 7 – 12 метров в секунду.

Какая будет погода в городах Украины

  • Киев – +1..+3
  • Ужгород – +5...+7
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – 0..+2
  • Черновцы – +1...+3
  • Хмельницкий – +0…+2
  • Луцк – +0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – +1...+3
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +10...+12
  • Николаев – +9..+11
  • Херсон – +10...+12
  • Симферополь – +11...+13
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – +1...+3
  • Сумы – +1...+3
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +9...+11
  • Донецк – +2...+4
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – +1..+3

Погода 14 декабря 2023 года.
Погода в Украине 14 декабря / Укргидрометцентр