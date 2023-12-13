Подекуди на дорогах може бути ожеледиця. Виключення – тільки Південь України. Окрім того, подекуди оголосили про перший рівень небезпечності через значні опади.
Дивіться також Україну знову накриють дощі, подекуди з мокрим снігом: коли посиляться опади
Якою буде погода в регіонах України
На Півдні переважно дощитиме. Там температура повітря сягатиме 8 – 13 градусів тепла. Пориви вітру в південних, а також центральних та північно-східних областях сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду.
Окрім того, значні опади будуть вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень – у північно-східних областях.
Середня температура повітря вдень та вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вночі на Сході та Північному Сході України буде 1 – 6 градус морозу. На Закарпатті та в центрі вдень – 3 – 8 градусів тепла.
Окрім того, у багатьох регіонах України синоптики оголосили про жовтий, тобто перший, рівень небезпеки через опади. Зокрема, значні опади прогнозують:
- вночі – в Карпатах та на Закарпатті;
- вдень – у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.
Окрім того, у південних, центральних та північно-східних областях – вітер до 15 –20 метрів за секунду.
Негода в Україні 14 грудня 2023 року / Укргідрометцентр
До речі, у Київській області буде хмарно, падатиме мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають, що місцями можлива ожеледь, на дорогах – ожеледиця.
Вночі та вдень в області буде від 1 градуса тепла до 4 морозу, в Києві – 0 – 2 градуси тепла. На Київщині прогнозують південно-східний вітер з переходом на північно-західний 7 – 12 метрів за секунду.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +1..+3
- Ужгород – +5...+7
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – 0..+2
- Чернівці – +1...+3
- Хмельницький – +0…+2
- Луцьк – +0...+2
- Рівне – 0...+2
- Житомир – +1...+3
- Вінниця – +4...+6
- Одеса – +10...+12
- Миколаїв – +9..+11
- Херсон – +10...+12
- Сімферополь – +11...+13
- Кропивницький – +6...+8
- Черкаси – +5...+7
- Чернігів – +1...+3
- Суми – +1...+3
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +5...+7
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +2...+4
- Луганськ – 0...-2
- Харків – +1..+3
Погода в Україні 14 грудня / Укргідрометцентр