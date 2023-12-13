Подекуди на дорогах може бути ожеледиця. Виключення – тільки Південь України. Окрім того, подекуди оголосили про перший рівень небезпечності через значні опади.

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Якою буде погода в регіонах України

На Півдні переважно дощитиме. Там температура повітря сягатиме 8 – 13 градусів тепла. Пориви вітру в південних, а також центральних та північно-східних областях сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, орієнтовно 7 – 12 метрів за секунду.

Окрім того, значні опади будуть вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень – у північно-східних областях.

Середня температура повітря вдень та вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Вночі на Сході та Північному Сході України буде 1 – 6 градус морозу. На Закарпатті та в центрі вдень – 3 – 8 градусів тепла.

Окрім того, у багатьох регіонах України синоптики оголосили про жовтий, тобто перший, рівень небезпеки через опади. Зокрема, значні опади прогнозують:

  • вночі – в Карпатах та на Закарпатті;
  • вдень – у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Окрім того, у південних, центральних та північно-східних областях – вітер до 15 –20 метрів за секунду.

Негода в Україні 14 грудня 2023 року
Негода в Україні 14 грудня 2023 року / Укргідрометцентр

До речі, у Київській області буде хмарно, падатиме мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають, що місцями можлива ожеледь, на дорогах – ожеледиця.

Вночі та вдень в області буде від 1 градуса тепла до 4 морозу, в Києві – 0 – 2 градуси тепла. На Київщині прогнозують південно-східний вітер з переходом на північно-західний 7 – 12 метрів за секунду.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +1..+3
  • Ужгород – +5...+7
  • Львів – 0...+2
  • Івано-Франківськ – 0...+2
  • Тернопіль – 0..+2
  • Чернівці – +1...+3
  • Хмельницький – +0…+2
  • Луцьк – +0...+2
  • Рівне – 0...+2
  • Житомир – +1...+3
  • Вінниця – +4...+6
  • Одеса – +10...+12
  • Миколаїв – +9..+11
  • Херсон – +10...+12
  • Сімферополь – +11...+13
  • Кропивницький – +6...+8
  • Черкаси – +5...+7
  • Чернігів – +1...+3
  • Суми – +1...+3
  • Полтава – +4...+6
  • Дніпро – +5...+7
  • Запоріжжя – +9...+11
  • Донецьк – +2...+4
  • Луганськ – 0...-2
  • Харків – +1..+3

Погода 14 грудня 2023 року
Погода в Україні 14 грудня / Укргідрометцентр