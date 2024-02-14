Небо над Украиной будет покрыто облаками, а в некоторых областях пройдут умеренные дожди. В западных областях также возможен мокрый снег.

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Какой будет погода в Украине

Ночью в Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях ожидаются осадки. В центральных, южных и восточных областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо – западный, в регионах на левом берегу Днепра – 7 – 12 метров в секунду. Температура в западных, северных и центральных областях в течение суток +1...+6 градусов (днем на Закарпатье до +9°). На остальной территории ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.

В Карпатах синоптики прогнозируют ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью и днем 0...-5 градусов.

Какой будет погода в Киеве и Киевской области

В столице и области также будет облачно, ожидается небольшой дождь️. Ветер будет северно – западный ️, 7 – 12 метров в секунду. Температура по области в течение суток +1...+6 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до +3...+5 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев – +5...+7

Ужгород – +6...+8

Львов – +4...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +8...+10

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +9...+11

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +10...+12

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10



Прогноз погоды в Украине на 14 февраля / Укргидрометцентр