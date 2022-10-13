Днем температура воздуха поднимется до +12...+17 градусов – на Сумщине, Харьковщине, а на Полтавщине и Черниговщине – +9...+13 градусов.

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Погода сухая и туманная

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в Киеве на Покров, в День защитника и защитниц Украины, без дождя. Прогнозируется утренний туман и дневная температура воздуха до +14 градусов.

Диденко объяснила, что погоду Украины определят антициклон, поэтому будет сухо. Правда, из-за утреннего тумана видимость будет снижаться до 300 – 500 метров.

Кому нужно что-то доделать на улице на следующей неделе, то в понедельник – вторник ожидается потепление, вплоть до +18 градусов, да еще и без дождя,

– предупредила Диденко.

Какая будет погода в городах Украины 12 октября

Ужгород – +15

Львов – +15

Ивано-Франковск – +14

Тернополь – +14

Черновцы – +14

Хмельницкий – +14

Луцк – +14

Ровно – +14

Житомир – +14

Винница – +14

Одесса – +15

Николаев – +15

Херсон – +15

Симферополь – +15

Кропивницкий – +14

Черкассы – +14

Чернигов – +12

Сумы – +12

Полтава – +12

Днепр – +14

Запорожье – +15

Донецк – +12

Луганск – +12

Харьков – +12

Киев – +13



Погода в Украине 14 октября / Карта Укргидрометцентра