Вдень температура повітря підніметься до +12..+17 градусів – на Сумщині, Харківщині, а на Полтавщині та Чернігівщині – +9...+13 градусів.

До теми Ще до початку зими: коли в Україну прийдуть сильні морози й снігопади

Погода суха та туманна

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що у Києві на Покрови, у День захисника та захисниць України, без дощу. Прогнозують ранковий туман та денну температуру повітря до +14 градусів.

Діденко пояснила, що погоду України визначатиме антициклон, тому й буде сухо. Щоправда, через ранковий туман видимість знижуватиметься до 300 – 500 метрів.

Кому потрібно щось залагодити на вулиці наступного тижня, впродовж понеділка – вівторка очікується потепління, аж до +18 градусів, та ще й без дощу,

– попередила синоптикиня.

Якою буде погода у містах України 12 жовтня

Ужгород – +15

Львів – +15

Івано-Франківськ – +14

Тернопіль – +14

Чернівці – +14

Хмельницький – +14

Луцьк – +14

Рівне – +14

Житомир – +14

Вінниця – +14

Одеса – +15

Миколаїв – +15

Херсон – +15

Сімферополь – +15

Кропивницький – +14

Черкаси – +14

Чернігів – +12

Суми – +12

Полтава – +12

Дніпро – +14

Запоріжжя – +15

Донецьк – +12

Луганськ – +12

Харків – +12

Київ – +13



Погода в Україні 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру