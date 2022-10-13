Вдень температура повітря підніметься до +12..+17 градусів – на Сумщині, Харківщині, а на Полтавщині та Чернігівщині – +9...+13 градусів.
До теми Ще до початку зими: коли в Україну прийдуть сильні морози й снігопади
Погода суха та туманна
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що у Києві на Покрови, у День захисника та захисниць України, без дощу. Прогнозують ранковий туман та денну температуру повітря до +14 градусів.
Діденко пояснила, що погоду України визначатиме антициклон, тому й буде сухо. Щоправда, через ранковий туман видимість знижуватиметься до 300 – 500 метрів.
Кому потрібно щось залагодити на вулиці наступного тижня, впродовж понеділка – вівторка очікується потепління, аж до +18 градусів, та ще й без дощу,
– попередила синоптикиня.
Якою буде погода у містах України 12 жовтня
Ужгород – +15
Львів – +15
Івано-Франківськ – +14
Тернопіль – +14
Чернівці – +14
Хмельницький – +14
Луцьк – +14
Рівне – +14
Житомир – +14
Вінниця – +14
Одеса – +15
Миколаїв – +15
Херсон – +15
Сімферополь – +15
Кропивницький – +14
Черкаси – +14
Чернігів – +12
Суми – +12
Полтава – +12
Дніпро – +14
Запоріжжя – +15
Донецьк – +12
Луганськ – +12
Харків – +12
Київ – +13
Погода в Україні 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру