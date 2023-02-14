Также теплее всего в этот день будет на Западе Украины. И двигаясь на Восток, температура воздуха будет все холоднее.
К теме В Украине крепнут морозы: какую самую низкую температуру прогнозируют в ближайшее время
Прогноз погоды на 15 февраля от Укргидрометцентра
Так, в западных областях украинцам обещают днем тепло до +6, при этом столбики термометра не будут падать ниже 0. На Востоке кое-где будет наблюдаться на термометрах -2, а максимально воздух прогреется до +2.
Что касается Севера, то украинцев там ожидает пасмурный день с прояснениями и показатели термометра до +2. На Юге же, где обычно наблюдается самая теплая погода, 15 февраля местами будет идти небольшой мокрый снег, а температура будет колебаться в пределах от -1 до +5.
Погода в городах Украины 15 февраля
- Киев – 0...+2
- Ужгород – +4...+6
- Львов – +4...+6
- Ивано-Франковск – +3...+5
- Тернополь – +3...+5
- Черновцы – +4...+6
- Хмельницкий – +3...+5
- Луцк – +4...+6
- Ровно – +4...+6
- Житомир – +2...+4
- Винница – +2...+4
- Одесса – +3...+5
- Николаев – +2...+4
- Херсон – +1...+3
- Симферополь – +1...+3
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – 0...+2
- Суммы – 0...+2
- Полтава – 0...+2
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – 0...+2
- Донецк – -2...0
- Луганск – -2...0
- Харьков – -1...+1
Погода в Украине 15 февраля / Данные Укргидрометцентр