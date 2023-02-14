Также теплее всего в этот день будет на Западе Украины. И двигаясь на Восток, температура воздуха будет все холоднее.

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Прогноз погоды на 15 февраля от Укргидрометцентра

Так, в западных областях украинцам обещают днем тепло до +6, при этом столбики термометра не будут падать ниже 0. На Востоке кое-где будет наблюдаться на термометрах -2, а максимально воздух прогреется до +2.

Что касается Севера, то украинцев там ожидает пасмурный день с прояснениями и показатели термометра до +2. На Юге же, где обычно наблюдается самая теплая погода, 15 февраля местами будет идти небольшой мокрый снег, а температура будет колебаться в пределах от -1 до +5.

Погода в городах Украины 15 февраля

Киев – 0...+2

Ужгород – +4...+6

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +2...+4

Херсон – +1...+3

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – -2...0

Луганск – -2...0

Харьков – -1...+1



Погода в Украине 15 февраля / Данные Укргидрометцентр