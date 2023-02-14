Також найтепліше у цей день буде на Заході України. І рухаючись на Схід, температура повітря буде дедалі холоднішою.

До теми В Україні зміцніють морози: яку найнижчу температуру прогнозують найближчим часом

Прогноз погоди на 15 лютого від Укргідрометцентру

Так, у західних областях українцям обіцяють вдень тепло до +6, при цьому стовпчики термометра не падатимуть нижче 0. Натомість на Сході подекуди спостерігатимуться на термометрах -2, а максимально повітря прогріється до +2.

Щодо Півночі, то українців там очікує хмарний день з проясненнями та показники термометра до +2. На Півдні ж, де зазвичай спостерігається найтепліша погода, 15 лютого подекуди йтиме невеликий мокрий сніг, а температура коливатиметься в межах від -1 до +5.

Погода у містах України 15 лютого

  • Київ – 0...+2
  • Ужгород – +4...+6
  • Львів – +4...+6
  • Івано-Франківськ – +3...+5
  • Тернопіль – +3...+5
  • Чернівці – +4...+6
  • Хмельницький – +3...+5
  • Луцьк – +4...+6
  • Рівне – +4...+6
  • Житомир – +2...+4
  • Вінниця – +2...+4
  • Одеса – +3...+5
  • Миколаїв – +2...+4
  • Херсон – +1...+3
  • Сімферополь – +1...+3
  • Кропивницький – +1...+3
  • Черкаси – +1...+3
  • Чернігів – 0...+2
  • Суми – 0...+2
  • Полтава – 0...+2
  • Дніпро – 0...+2
  • Запоріжжя – 0...+2
  • Донецьк – -2...0
  • Луганськ – -2...0
  • Харків – -1...+1

Погода в Україні 15 лютого / Дані Укргідрометцентр
Погода в Україні 15 лютого / Дані Укргідрометцентр