Сегодня, 15 ноября, не следует ожидать осадков. Конечно, в некоторых областях будет облачно, но, скажем, в Киевской области еще можно будет насладиться солнечным теплом.

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Облачно с прояснениями, но без дождя

Как отмечает Укргидрометцентр, на Севере, в Центре и Юге Украины ночью и утром местами будет туман. Ветер преимущественно будет дуть с юго-запада со скоростью, 5 – 10 метров в секунду и будет ощутимый холод. На Западе облачно, но с прояснениями.

По словам синоптика Наталии Диденко, понятно, что больше всего 15 ноября повезет жителям Киева. Их ожидает очень комфортная погода – без осадков, с солнцем днем и температурой до +7 градусов.

Короткий итог: завтра – сухо и холодно, с послезавтра, со среды – дождь, мокрый снег и еще холоднее,

– написала Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины 15 ноября

Ужгород – +1...+11

Львов – +1...+12

Ивано-Франковск – +1...+9

Тернополь – +1...+8

Черновцы – +1...+9

Хмельницкий – +2...+8

Луцк – +1...+8

Ровно – +2...+8

Житомир – +1...+6

Винница – +1...+8

Одесса – +3...+10

Николаев – +0...+8

Херсон – +1...+8

Симферополь – +2...+11

Кропивницкий – +1...+5

Черкассы – +1...+7

Чернигов – +0...+6

Суммы – +0...+5

Полтава – +0...+5

Днепр – -1...+5

Запорожье – -1...+6

Донецк – -6...+3

Луганск – -6...+2

Харьков – -6...+3

Киев – +1...+7



Прогноз погоды на вторник, 15 ноября / Укргидрометцентр