14 ноября в Украину пришел холодный воздух арктического происхождения. Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

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В Украину пришло похолодание

Сначала похолодание накроет северо-западные, северные и северо-восточные области. Температура воздуха резко упадет до +3...+10 градусов днем и до -2...+2 градуса ночью. На остальной территории Украины температура воздуха будет колебаться днем в пределах +6...+11 градусов и +3...+5 ночью.

15 – 16 ноября похолодание накроет всю страну. С 16 ноября к нам начнут поступать холодные атмосферные фронты, в результате которых в большинстве областей сначала будет дождливо, а потом и снежно,

– отметил синоптик.

Что этому предшествовало

Ранее синоптики уже предупреждали украинцев о похолодании с 14 ноября. Щедрин даже прогнозировал до полуметра снега и вьюги. Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 16 – 17 ноября в некоторых регионах Украины выпадет снег.

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Кстати, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида не прогнозирует слишком холодную зиму. Максимально возможные морозы – это -25 градусов на Востоке Украины. Однако они будут недолгими, поэтому сильно замерзнуть украинцы не успеют.