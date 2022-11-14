14 листопада в Україну прийшло холодне повітря арктичного походження. Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

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В Україну прийшло похолодання

Спочатку похолодання накриє північно-західні, північні та північно-східні області. Температура повітря різко впаде до +3...+10 градусів вдень та до -2...+2 градусів вночі. На решті території України температура повітря коливатиметься вдень в межах +6...+11 градусів та +3...+5 вночі.

15 – 16 листопада похолодання накриє всю країну. З 16 до нас почнуть надходити холодні атмосферні фронти внаслідок яких у більшості областей спочатку задощить, а згодом і засніжить,

– зазначив синоптик.

Що цьому передувало

Раніше синоптики вже попереджали українців про похолодання з 14 листопада. Щедрін навіть прогнозував до пів метра снігу та хурделиці. Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 16 – 17 листопада в деяких регіонах України випаде сніг.

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До речі, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда не прогнозує дуже холодну зиму. Максимальні морози, які можливі, це -25 градусів на Сході України. Однак вони будуть короткими, то ж сильно змерзнути українці не встигнуть.