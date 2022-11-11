В Україну сунуть сніги

Похолодання накриє Україну з 14 листопада. За словами Станіслава Щедріна, з північного сходу до нас надійде холодне арктичне повітря.

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Температура повітря вдень опуститься до -5...-2 градусів, а вночі – до -11...-6 градусів. Цікаво, що таке похолодання буде дуже різким. Адже ще день до того в Україні буде тепло – стовпчики термометрів триматимуться на рівні +8...+10 градусів, а на Півдні піднімуться навіть до +14 градусів.

Після того погода кардинально зміниться і вдарять морози. Синоптик попередив про хурделиці. За його словами, снігу може намести аж до пів метра. Це вперше у цьому сезоні територію України накриє зимова погода.

Зверніть увагу! Синоптикиня Наталка Діденко також попереджала, що 14 листопада в Україну прийде перше відчутне похолодання. Однак про сильні сніги вона не говорила.

Якою буде зима в Україні

Через російські ракетні обстріли по критичній інфраструктурі українці переживають за холодну зиму. Однак директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заспокоїв своїм прогнозом. Він розповів, що лютих морозів цієї зими не буде, а загалом температура повітря буде теплішою, аніж минулого року.

Морозні періоди можливі, але вони триватимуть всього кілька днів. Найнижче стовпчики термометрів опустяться до -25 градусів на Сході України.