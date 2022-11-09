Аномально теплий грудень прогнозують на Півдні України. Там практично весь місяць буде сонячна та суха погода.

До теми Яскраве сонце й золота осінь: коли в листопаді будуть останні теплі дні

Теплий грудень у південних областях

У перші дні грудня на Південь завітає потепління. Після холоду, який був в останні дні листопада, температура повітря прогріється аж до +14 градусів.

До 20-х чисел місяця стовпчики термометрів коливатимуться у межах +9...+12 градусів. Небо буде сонячним та безхмарним. Ніякого снігу чи морозів синоптики не прогнозують. На Півдні українці зможуть гуляти вулицями без кількох шарів одягу.



Погода в Одесі на місяць / Фото Gismeteo

Хоч якісь натяки на зиму можливі тільки з 20 грудня. Тоді температура повітря опуститься до 0 градусів. Також подекуди можливий дрібний сніг з дощем.

Про якесь сильне похолодання з мінусами й снігопадами синоптики наразі не говорять.

Зверніть увагу! Така тепла погода вже не дивує українців, адже з кожним роком зими в нашій країні стають теплішими. Наприклад, температура повітря січня – лютого за останні 40 років зросла на 2,5 градуси, що свідчить про сильне потепління.