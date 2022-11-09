Аномально тёплый декабрь прогнозируют на Юге Украины. Там практически целый месяц будет солнечная и сухая погода.
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Теплый декабрь в южных областях
В первые дни декабря на Юг придет потепление. После холода, который был в последние дни ноября, температура воздуха прогреется до +14 градусов.
К 20-м числам столбики термометров будут колебаться в пределах +9...+12 градусов. Небо будет солнечным и безоблачным. Никакого снега или морозов синоптики не предсказывают. На Юге украинцы смогут гулять по улицам без нескольких слоев одежды.
Погода в Одессе на месяц / Фото Gismeteo
Хоть какие-то намеки на зиму возможны только с 20 декабря. Тогда температура воздуха опустится до 0 градусов. Также местами возможен мелкий снег с дождем.
О каком-то сильном похолодании с минусами и снегопадами синоптики пока не говорят.